Однією ракетою з відстані 2 км: нацгвардійці збили біля Бахмута штурмовик росіян Су-25

За неповний місяць підрозділ ПЗРК бригади "Спартан" збив п'ять повітряних цілей в районі Бахмута.

У понеділок ввечері, 13 лютого, бійці Нацгвардії у районі Бахмута Донецької області знищили черговий російський штурмовик Су-25.

Про це повідомили у Східному оперативно-територіальному об'єднанні Нацгвардії України.

Бійці з відстані двох кілометрів вразили ворожий штурмовик однією ракетою.

"13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці "відпрацювали" ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" ворожий літак було знешкоджено. Хлопці вразили ціль з першого пострілу. Штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома", - зазначив командир дивізіону "Партизан".

Знешкодив російську "сушку" гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак на Харківщині.

"Варто зауважити, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади "Спартан" було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмута. Проте зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку", - йдеться у повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 до 14 лютого 2023 року російські окупаційні війська втратили у війні проти України 298 літаків.

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