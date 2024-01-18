Одного з фігурантів справи Гринкевичів затримано: який розмір застави

Ідентичний запобіжний захід обвинувачення просить і для інших двох підозрюваних.

Печерський районний суд міста Києва призначив запобіжний захід одному з фігурантів справи Гринкевичів щодо постачання неякісного одягу для ЗСУ. Його заарештували, передбачена можливість внесення застави в розмірі 500 мільйонів гривень.

Про це розповіла речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець, пише "Укрінформ".

"Маємо перше рішення. Клопотання прокурора задоволено, одному з підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16.03.2024 із заставою 500 001 528 грн. (165 126 прожиткових мінімумів). Розгляд інших клопотань триває", – сказала вона.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань оголосило в розшук Романа Гринкевича – одного з членів організованої злочинної групи, причетної до махінацій на закупівлях для Збройних сил України.

Читайте також: