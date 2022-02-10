Одного з нападників на радника Венедіктової затримали

Одного з нападників на радника Венедіктової затримали

Чоловіку оголошено підозру у вчиненні хуліганства. Розшук його спільників продовжується.

Правоохоронці затримали одного з нападників на радника генпрокурорки Зураба Адеїшвілі. Розшук спільників зловмисника продовжують.

Про це у четвер, 10 лютого повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо:

У Києві невідомі з вигуками "Отримуй за наш народ!" накинулися на радника генеральної прокурорки. Адеїшвілі стояв на вулиці, коли до нього підійшли агресивні невідомі люди. За інформацією ЗМІ, ситуація пов’язана із його діяльністю в Грузії. Наразі відомо, стан радника генпрокурорки задовільний, він перебуває у медзакладі під наглядом лікарів.

Генеральна прокурорка вважає, що її радник Зураб Адеїшвілі - сильна людина і гідний чоловік, і що у нього все буде добре. "Прошу не спекулювати на цій темі. Той, хто бере на себе відповідальність, має бути готовий і до таких наслідків. Такі реалії. Давно не живемо ілюзіями", - написала вона.

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