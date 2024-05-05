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Одного зарізав, іншого - травмував: у Миколаєві чоловік скоїв вбивство

Одного зарізав, іншого - травмував: у Миколаєві чоловік скоїв вбивство

На місці інциденту / Фото: ГУ Нацполіції в Миколаївській області

Правоохоронці затримали зловмисника.

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві.

Про це повідомили у поліції регіону.  

Біля магазину по вулиці Архітектора Старова опівночі сталася бійка.  На місце події прибула слідчо-оперативна група. Поліцейські з’ясували, що під час  конфлікту між місцевими мешканцями, двоє чоловіків отримали ножові поранення. Один із потерпілих помер на місці події, іншого - медики госпіталізували. Зловмисник втік. 

Згодом поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний миколаївець.
Затриманому слідчі повідомили про підозру за ознаками злочину, передбаченого п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".

Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Житомирській області чоловік жорстоко зарубав сокирою рідну матір, а потім намагався уникнути відповідальності за вбивство.

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