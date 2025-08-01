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Одного чоловіка поранено, один - загинув внаслідок російських ударів по Запорізькому району
Внаслідок російських ударів по Запорізькому району загинув один чоловік, ще одного поранено.
Одного чоловіка поранено, один - загинув внаслідок ворожих ударів по Запорізькому району.
Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Росіяни продовжують атаки на Запорізьку область.
У Веселянці внаслідок влучання у приватний будинок загинув 63-річний чоловік.
У Малокатеринівці через обстріл пошкоджено будинок, сталася пожежа. 65-річний чоловік поранений. Йому надається вся необхідна допомога.
Нагадаємо, в ніч проти 29 липня РФ вдарила по виправній колонії на Запоріжжі. Окупанти скинули чотири КАБи по території Біленьківської виправної колонії №99. Через "приліт" зруйновано їдальню, карантинну дільницю та адміністративну будівлю.
Внаслідок удару по виправній колонії 17 людей загинули, 42 дістали поранення, а 40 - зазнали тілесних ушкоджень. Окрім того, один співробітник установи дістав незначні поранення.