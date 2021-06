Однокімнатна квартира: як обставити і гарно, і функціонально

Однокімнатні квартири зазвичай виглядають дуже затишно. В той самий час вони вміщують у собі не так багато предметів, як нам інколи хочеться.

Дім часто перетворюється ще й на робочий кабінет, ігрову кімнату для дітей, спортзал, центр для занять йогою тощо. Тому варто дуже вибірково підійти до питання облаштування свого помешкання.

Представники міжнародної торгової мережі товарів для дому JYSK поділилися з нами своїм досвідом. Компанія зародилась у Данії, а, як відомо, скандинави найкраще знаються на домашньому затишку та комфорті. До того ж в магазинах JYSK представлені вже готові рішення – ви можете прийти та подивитися ідеї для розміщення конкретного товару вдома.

Ми підготували для вас два чек-листи. Один з них називається Need to have. У ньому перелік речей, які необхідні для кожної маленької квартири.

Другий – Nice to have. Тут ви знайдете те, що додасть вашому дому затишку.

Влаштовуйтесь зручніше та нумо вибирати разом.

NEED TO HAVE

Багатофункціональні товари. У невеликій квартирі важливо створити простір, у якому ви зможете спати, їсти та відпочивати. Розкладний диван стане гарним рішенням у маленьких приміщеннях. Журнальний столик можна використовувати ще і як приліжкову тумбочку.

Товари для сну. Близько третини свого життя ми проводимо в ліжку. Щоб вранці ви почувалися бадьоро та енергійно, ваше спальне місце має бути зручним і привабливим. Підберіть подушку, ковдру й матрац, які забезпечать вам міцний глибокий сон. Подбайте про захист від зовнішнього освітлення. Штори чи ролети в спальні мають бути більш щільними, ніж в інших кімнатах.

Базові речі для ванної кімнати. Вибирайте ту кольорову гаму, що пасуватиме до дизайну. Необхідні товари: рушники, набір аксесуарів, занавіски для душу.

Вішалка або шафа. Від того, як ви зберігаєте ваш одяг, залежить його зовнішній вигляд. Залежно від розмірів вашої оселі ви можете вибрати: шафу-купе, комод або пересувну вішалку.

NICE TO HAVE

Індивідуальний стиль і затишок. Свічники, рослини в горщиках, декоративні подушки створюють атмосферу спокою.

Комфорт у спальні. Узголів’я – чудове рішення, що має приємний візуальний ефект та забезпечує додатковий комфорт. Наприклад, можна зручно читати перед сном.

Затишок у ванній кімнаті. Додайте килимок, органайзер для косметики та відро для сміття.

Передпокій. Додайте декоративних кошиків для дрібниць, пару фоторамок на полиці, кошик для білизни або практичний візок.

Ну що, кортить трохи оновити квартиру або зробити її більш функціональною за допомогою правильно підібраних меблів? Ви можете самостійно додати трохи декору у свою оселю або довірити цю справу професіоналам.

Якщо хочеться більш радикальних змін, ніж новий килимок, але бюджет цього не передбачає, не обов’язково відмовлятися від ідеї. У магазинах JYSK клієнти ПриватБанку можуть за 30 секунд оформити Оплату частинами. Це дуже зручно, адже для оформлення вам не знадобляться паспорт, ІПН, довідка про доходи. Все, що потрібно, – це картка ПриватБанку. Просто покажіть товари, які вам подобаються! Якщо в магазині є зони з виставленими готовими кімнатами можна просто сказати продавцю “хочу все це”, ще й оплатити не відразу, а частинами з послугою від ПриватБанку.

Бажаємо вам приємної та комфортної атмосфери вдома :)

