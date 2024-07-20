Однопартійці Фаріон зробили потужну заяву про її вбивство і назвали замовників

Однопартійці колишньої депутати Ірини Фаріон заявляють, що її вбивство було наказом Москви.

Про це йдеться у заяві політсили ВО "Свобода".

"Цей злочин вигідний Московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню", - йдеться в повідомленні.

У політсилі наголошують, що вбивство Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, хто безпосередньо його виконав.

"Правоохоронні органи мають знайти і покарати виконавця цього злочину. Українська влада має відкрито назвати замовника - Московію. Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, у які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський повідомив про розслідування і назвав одну з версій вбивства Фаріон. Зокрема, йдеться про слід, що веде до РФ.

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