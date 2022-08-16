Одноразова фінансова допомога у понад 12 тисяч гривень: хто може отримати

Деякі спеціалісти в Україні отримають одноразову фінансову допомогу у розмірі п'яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Хто може отримати ці кошти - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Станом на 1 січня 2022 року розмір прожиткового мінімума для працездатних осіб становить 2481 гривень. Отже, одноразова фінансова допомога складатиме 12 405 гривень.

Що відомо

Згідно з постановою Кабінету міністрів України "Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів", ця фінансова допомога передбачена для випускників закладів вищої освіти, які уклали договір про роботу на посаді педагогічного працівника.

Зокрема, гроші зможуть отримати випускники ЗВО, які здобули:

ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка;

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності й галузі знань.

Головною умовою для отримання коштів є укладання договору про роботу на посаді педагогічного працівника в закладі загальної середньої чи професійної (професійно-технічної) освіти на термін не менше 3 років.

Що потрібно, щоб отримати одноразову фінансову допомогу

Випускник повинен подати заяву на отримання грошової допомоги до закладу вищої освіти, де він отримав диплом. Також до заяви додаються такі документи:

копія трудової книжки (якщо є);

копія договору про роботу на посаді педагогічного працівника.

Зверніть увагу, що заяву потрібно подати до 10 жовтня 2022 року. Адміністрація вишів своєю чергою передає документи до департаментів освіти та науки обласних державних адміністрацій до 15 жовтня.

Як відзначили у Міністерстві освіти і науки України, виплата допомоги випускникам, які завершили своє навчання у листопаді-грудні, буде здійснена на загальних підставах до кінця того року, який настає після року закінчення навчання.

Якщо заява була подана до 10 жовтня 2022 року, фінансова допомога виплачуватиметься до кінця поточного року.