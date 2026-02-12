ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
91
1 хв

Одноразова виплата новачкам ЗСУ за перший контракт 2026 року

Контрактна служба розглядається як свідомий вибір і альтернатива мобілізації в умовах воєнного стану.

Анастасія Павленко
Військовий ЗСУ

Військовий ЗСУ / © Associated Press

Для осіб, які вперше підписують контракт, передбачено одноразову виплату. 2026 року її розмір та категоризація така: 26 624 грн для рядового складу, 29 952 грн — для сержантського та старшинського складу, 33 280 грн — для офіцерського складу.

Про це повідомили в Міноборони.

Хто може укласти контракт

Умови укладання контракту відкриті для громадян України, іноземців або осіб без громадянства, які досягли 18 років.

Таке право мають також громадяни, які вже проходять мобілізацію.

Додатково роз’яснення щодо прав військовослужбовців та механізмів подання звернень були надані стосовно відновлення прав та повноважень відповідного підрозділу.

За потреби деталі щодо виплат та умов контракту варто перевіряти в офіційних джерелах Міноборони, адже правила можуть оновлюватися відповідно до ситуації на фронті та законодавчих змін.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вніс зміни до Положення про проходження громадянами України військової служби в ЗСУ. Згідно з цим указом, чоловіки 60+ зможуть офіційно підписувати контракти для служби в армії.

91
