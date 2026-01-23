ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3398
Час на прочитання
1 хв

Однорічний малюк помер через відсутність лікування: що сталося

Попри важкий стан хворої дитини, 25-річна мати відмовлялася від допомоги лікарів.

Богдан Скаврон
Дитина померла через відсутність лікування

Дитина померла через відсутність лікування / © pixabay.com

Жителька одного з сіл Ковельського району на Волині намагалася самостійно вилікувати хворого однорічного сина, не звертаючись до лікарів та відмовляючись від госпіталізації.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

Попри важкий стан хворої дитини, 25-річна мати відмовлялася від допомоги лікарів.

«Навіть після того, як хлопчику стало гірше і лікар повідомив їй про необхідність негайної госпіталізації — знехтувала порадою і не повезла сина в лікарню», — наголосили у прокуратурі.

Хлопчик, якому було всього рік та три місяці, помер.

Експерти засвідчили, що у разі своєчасного звернення матері за медичною допомогою, дитину можна було врятувати.

Тепер жінці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

Нагадаємо, нещодавно в Ужгороді 12-річну дівчинку доправили до лікарні у непритомному стані з однієї із приватних стоматологічних клінік. Упродовж дев’яти днів дитина перебувала у реанімаційному відділенні і померла.

