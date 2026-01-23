- Дата публікації
Однорічний малюк помер через відсутність лікування: що сталося
Жителька одного з сіл Ковельського району на Волині намагалася самостійно вилікувати хворого однорічного сина, не звертаючись до лікарів та відмовляючись від госпіталізації.
Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
Попри важкий стан хворої дитини, 25-річна мати відмовлялася від допомоги лікарів.
«Навіть після того, як хлопчику стало гірше і лікар повідомив їй про необхідність негайної госпіталізації — знехтувала порадою і не повезла сина в лікарню», — наголосили у прокуратурі.
Хлопчик, якому було всього рік та три місяці, помер.
Експерти засвідчили, що у разі своєчасного звернення матері за медичною допомогою, дитину можна було врятувати.
Тепер жінці повідомлено про підозру у злісному невиконанні обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).
