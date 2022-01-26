"Однорукі", комп'ютери та готівка: у Дніпрі накрили мережу нелегальних казино

До злочинної діяльності було залучено трьох осіб.
У Дніпрі правоохоронці накрили мережу нелегальних казино. Обслуговували клієнтів у 12 орендованих приміщеннях, перероблених під гральні заклади.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, від січня до липня 2022 року нечисті на руку люди обладнали в орендованих приміщеннях нелегальні казино. Вони завезли до них системні блоки, монітори, а також 12 гральних автоматів.
Під час обшуків у організаторів вилучили та направили на експертизу мобільні телефони, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі та 55 тисяч гривень.
“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури організаторові мережі незаконних гральних закладів та двом виконавцям повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні вказаного злочину ще одному учасникові групи”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Нагадаємо, що на Полтавщині дівчина набрала кредитів на кавалерів з кафе.
Читайте також:
- У Миколаєві водій виганяв пасажирку з маршрутки, бо передала 100 гривень за проїзд.
- Одеську область негода накриє з новою силою.
- У МОЗ прогнозують високі цифри COVID-заражень: до 60 тисяч щодоби.