"Однорукі", комп'ютери та готівка: у Дніпрі накрили мережу нелегальних казино

"Однорукі", комп'ютери та готівка: у Дніпрі накрили мережу нелегальних казино

До злочинної діяльності було залучено трьох осіб.

У Дніпрі правоохоронці накрили мережу нелегальних казино. Обслуговували клієнтів у 12 орендованих приміщеннях, перероблених під гральні заклади.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, від січня до липня 2022 року нечисті на руку люди обладнали в орендованих приміщеннях нелегальні казино. Вони завезли до них системні блоки, монітори, а також 12 гральних автоматів.

Під час обшуків у організаторів вилучили та направили на експертизу мобільні телефони, комп'ютерну техніку, флеш-накопичувачі та 55 тисяч гривень.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури організаторові мережі незаконних гральних закладів та двом виконавцям повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні вказаного злочину ще одному учасникові групи”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.

Нагадаємо, що на Полтавщині дівчина набрала кредитів на кавалерів з кафе.

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