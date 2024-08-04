Одну із категорій мобілізованих можуть звільнити від служби: у Раді напрацьований законопроєкт

В комітеті напрацьований законопроєкт, який заборонить призивати військовозобов'язаних від 18 до 25 років, які відслужили строкову службу або закінчили військову кафедру.

Таку думку висловив секретар Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю NV.

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"В понеділок ми його розглядаємо. У цьому законопроєкті буде історія заборони призову ось цих військовозобов'язаних. І норма про те, що якщо такі люди потрапили на фронт в цей період, в них буде право на звільнення. Зараз ми розглядаємо таке питання", - сказав він.

Він запевнив, що 19-річних хлопців не мобілізують до Збройних сил, лише за власним бажанням.

"Я думаю, що людей 19-ти років (серед мобілізованих - ред.) немає, тому що ця історія закінчилась якраз від 2022 року. Уже такі довідки не давали, що людина обмежена придатна в військовий час і непридатна в мирний час. Вони видавалось до 2022 року. У чому була проблема? У нас заборонений призов призовників з 18 до 25 років. Призовник - це людина, яка не служила в армії, яка не має військового квитка, яка не має військової кафедри. І вона не призивається, лише за власним бажанням", - зазначив він.

Костенко зауважив, що відповідно до чинного закодавства, ця категорія є військовозобов'язаними, тому були призвані.

"Є ця категорія людей, які отримали, наприклад, в 20 років військовий квиток, що він обмежено придатний під час воєнного стану, а непридатний під час мирного, і в армію на строкову службу він не піде… Але коли він отримує військовий квиток, він стає військовозобов'язаним. І у нас ці категорії не мінялись. У нас були військовозобов'язані й призовники. І після того, як був прийнятий закон, нічого ж не змінилося: вони були військовозобов'язані, вони продовжували йти в Збройні сили", - пояснив він.

Нагадаємо, в ТЦК розповіли, чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років.

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