- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1924
- Час на прочитання
- 1 хв
Одну з областей України накриє сильна холоднеча: морози вдарять до -8°
Синоптики оголосили у регіоні найвищий III рівень небезпеки — червоний.
У Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.
Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.
На території області та міста Львова протягом 30 квітня та 1 травня очікується різке зниження температури. Синоптики оголосили III рівень небезпеки — червоний.
Погода у Львові
В обласному центрі вночі проти 30 квітня очікується надзвичайний заморозок — температура опуститься до 5–6° морозу.
Вночі 1 травня температура трохи підвищиться, але заморозок буде сильний — від 0° до -2°.
Львівська область
На Львівщині наступної ночі також попереджають про надзвичайний заморозок від 5° до 8° морозу. Вночі проти п’ятниці, 1 травня, температура повітря буде 0° до 3° морозу.
Погода в Україні — останні новини
В Україні 29 квітня вкотре деякі міста засипало снігом. Зокрема, у Львові мінімальна температура повітря становила -2,4°С. Це — рекорд, якого не було майже 50 років. Водночас у Чернігові разом зі снігом зафіксували ще й град.
Своєю чергою, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура очікується нижчою, ніж зазвичай. Середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°. Це на 1,5 градуса нижче за норму.