Одну з областей України накриє сильна холоднеча: морози вдарять до -8°

Синоптики оголосили у регіоні найвищий III рівень небезпеки — червоний.

Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки. / © Associated Press

У Львівській області оголосили найвищий — червоний — рівень небезпеки через екстремальні заморозки. У найближчі дні очікується сильний мороз — до -8°.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

На території області та міста Львова протягом 30 квітня та 1 травня очікується різке зниження температури. Синоптики оголосили III рівень небезпеки — червоний.

Погода у Львові

В обласному центрі вночі проти 30 квітня очікується надзвичайний заморозок — температура опуститься до 5–6° морозу.

Вночі 1 травня температура трохи підвищиться, але заморозок буде сильний — від 0° до -2°.

Львівська область

На Львівщині наступної ночі також попереджають про надзвичайний заморозок від 5° до 8° морозу. Вночі проти п’ятниці, 1 травня, температура повітря буде 0° до 3° морозу.

Погода в Україні — останні новини

В Україні 29 квітня вкотре деякі міста засипало снігом. Зокрема, у Львові мінімальна температура повітря становила -2,4°С. Це — рекорд, якого не було майже 50 років. Водночас у Чернігові разом зі снігом зафіксували ще й град.

Своєю чергою, синоптики Укргідрометцентру повідомили, що у травні температура очікується нижчою, ніж зазвичай. Середня місячна температура передбачається 12–15°, а в гірських районах Карпат 9–12°. Це на 1,5 градуса нижче за норму.

Дата публікації
Кількість переглядів
1924
