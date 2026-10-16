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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Одну жінку вдарив по голові, іншу зарізав ножем: у Кривому Розі затримали чоловіка

У Кривому Розі чоловік за годину напав на двох жінок. Одна померла в лікарні.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Напад на двох жінок у Кривому Розі

Напад на двох жінок у Кривому Розі / © Національна поліція України

У Кривому Розі затримали чоловіка, який за годину напав на двох жінок у різних районах. Одна з них померла в лікарні від багатьох ножових поранень.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За даними слідства, обидва напади сталися 13 жовтня. Спочатку в Саксаганському районі чоловік ударив жінку по голові в під’їзді та втік. Приблизно через годину в Покровському районі він напав на іншу жінку та завдав їй близько десяти ударів ножем.

«47-річна жінка померла в лікарні після того, як отримала численні ножові поранення під час нападу», — повідомили у поліції.

Напад на двох жінок у Кривому Розі / © Національна поліція України

Напад на двох жінок у Кривому Розі / © Національна поліція України

На місці злочину поліцейські вилучили ніж. Нападника затримали, а в поліції зазначили, що завдяки швидким діям правоохоронців вдалося запобігти новим злочинам. У вівторок, 15 жовтня, слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Кіровоградщині 32-річний чоловік отримав довічне ув’язнення за вбивство шестимісячного хлопчика — сина своєї співмешканки.

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