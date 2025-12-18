Одним премії, іншим – "дякую": «Калина» вимагає зрівняти бійців ЗСУ та Нацгвардії

Один фронт — різні винагороди: «Калина» розніс Кабмін через дискримінацію Нацгвардії / © Судово-юридична газета

Воїни Збройних Сил України та Національної гвардії отримують різне визнання й різну винагороду за виконання бойових завдань.

Про це заявив аступник командира 1 Корпусу Національної гвардії України «Азов», один із командирів «Азовсталі» Святослав «Калина» Паламар.

«Чому для всіх нас один і той самий смертельний фронт, але ставлення держави до захисників — різне? Чому Уряд демонструє зневажливе ставлення до військових НГУ? Чому воїни Збройних Сил України та Національної гвардії отримують різне визнання й різну винагороду за виконання одного й того самого обов’язку — захист України, за те, що вони щодня ризикують життям і помирають за українську націю?», — звернувся «Калина» до прем’єрки Юлії Свириденко.

Одним гроші, іншим — усна подяка

За його словами, нацгвардійці не отримують грошових виплат за знищену або захоплену ворожу техніку, на відміну від побратимів із ЗСУ.

«Станом на сьогодні виплата такої винагороди для бійців НГУ заблокована через бездіяльність Кабінету міністрів, який мав затвердити порядок та розміри цих виплат. Формально закон існує, але Уряд уже четвертий рік повномасштабної війни не спромігся забезпечити його виконання по відношенню до Національної гвардії», — стверджує Паламар.

Він обурюється, що Міністерство оборони України знайшло механізми, щоб забезпечити виплату винагород військовослужбовцям ЗСУ за знищену ворожу техніку. А Міністерство внутрішніх справ, якому підпорядковується Нацгвардія такого рішення від Кабміну домогтися не змогло.

«Результат очевидний і принизливий: одні військові отримують заслужену винагороду, інші — нічого», — пише «азовець».

Крім того, «Калина» стверджує, що навіть застаріла інструкція МВС, яка діє ще з 2016 року і яка передбачала фіксовані, хоч і значно менші, виплати за знищену ворожу техніку, сьогодні не застосовується. Вона була ухвалена на підставі постанови Кабінету міністрів, дію якої частково зупинено на період воєнного стану.

«За знищеного спільними зусиллями ворога одні військові отримують грошову винагороду, а інші — лише усну подяку від командирів, які самі були б раді відзначити своїх бійців, але позбавлені такої можливості», — каже «Калина».

До чого тут уряд

«Це не юридична колізія і не технічний недогляд. Це пряма і відверта несправедливість, яка бʼє по мотивації, ініціативі та моральному стану військовослужбовців, що підпорядковані МВС», — зазначає військовий.

Паламар вимагає, щоб військовослужбовці НГУ отримували додаткову винагороду за знищену ворожу техніку, так само як і солдати ЗСУ.

Він зауважує, що відсутність цієї винагороди бʼє по мотивації, бойовій ініціативі та моральному стану особового складу.

«За наявною у мене інформацією, проєкт відповідної постанови Кабінету Міністрів України давно підготовлений, погоджений у профільних міністерствах і перебуває на розгляді у премʼєр-міністра. Він чекає лише підпису. Вашого підпису. Чекатиму публічну відповідь Кабінету міністрів. І нам потрібні не пояснення, чому „ні“, а справедливе і негайне рішення, щоб було „так“», — підсумував Святослав «Калина» Паламар.

