Одразу кілька кримськотатарських активістів отримали "попередження" від окупаційної поліції Криму: деталі

Окупаційна поліція в різних частинах Криму прийшла одразу до кількох кримськотатарських активістів. Їх попередили про "неприпустимість порушення закону".

Про це повідомляє громадська організація "Кримська солідарність".

Зазначається, що окупаційні правоохоронці прийшли до Ебазера Іслямова та Ескендера Джелялова в Нижньогірському районі, до Ельмаз Акімової в Сімферопольському районі та до Сейтосмана Каралієва в Судаку.

Документ від окупаційної поліції оформлений як "офіційне застереження". В ньому зафіксовано, що з активістами проведені "профілактичні бесіди щодо недопущення порушення законодавства та можливості притягнення їх до відповідальності". Зокрема, російські поліціянти посилалися на статтю 19.3 КпАП РФ – непокору співробітникові поліції.

Ельмаз Акімова розповіла, що їй не вручали письмового застереження, але співробітники таким чином перевіряли актуальність адреси та її місце перебування. Разом із "правоохоронцями" до неї прийшов співробітник Центру "Е" – майор поліції Олег Пітцер. Дівчина здивувалася, мовляв, зазвичай такі візити були приурочені до дат можливих масових зборів — День пам'яті жертв депортації чи день кримськотатарського прапора. Коли активістка запитала, чому до неї завітали, "правоохоронці" повідомили, що "виконують наказ керівництва перевірити місце проживання деяких людей".

Громадський захисник із Судака Сейтосман Каралієв вважає, що відбувається "чергова планова акція залякування", та пов'язує це з колективною підтримкою кримськими татарами політичних ув'язнених Криму.

"Сьогодні прийшли пообіді, принесли застереження. Це вже не вперше. І співробітники поліції, які у нас живуть у місті, вже багато хто приходив до мене, тому з багатьма ми вже неодноразово спілкувалися на цю тему. Тому сьогоднішня розмова у нас була недовгою", — розповів він.

Активіста Ебазера Іслямова 2018 року притягали до адміністративної відповідальності – йому виписали штраф у розмірі 2 тисячі рублів за допис у мережі Інтернет.

Ескендера Джелялова не пустили на публічний процес у справі кримських мусульман 2021 року, а потім оштрафували на 10 тисяч рублів за "порушення порядку проведення громадських зборів".

Ельмаз Акімова 2018 року в Бахчисараї провела одиночний пікет біля історико-культурного комплексу "Ханський палац" із плакатом "руки геть від Ханського палацу". Два провокатори розірвали плакат, а дівчину забрали до поліції. Ельмаз займається громадським активізмом та громадянською журналістикою. В попередні роки Ельмаз неодноразово отримувала застереження щодо участі в мітингах від поліції та прокуратури.

Нагадаємо, "суд" в анексованому Криму засудив громадянську журналістку та медсестру Ірину Данилович до семи років позбавлення волі. Також їй присудили 50 тис. рублів штрафу. Журналістку звинуватили у зберіганні саморобного вибухового пристрою.

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