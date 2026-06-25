"Одразу отримуєш виплати": українка чесно розповіла про життя у непопулярній серед біженців країні ЄС

Прапор Бельгії / © pexels.com

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Бельгія не входить до числа країн ЄС, які прийняли найбільше українських біженців. Водночас українці, які оселилися там, часто відзначають високий рівень життя, стабільність та відповідний соцзахист.

Про це розповіла українка Тетяна Фещенко.

«Життя в Бельгії дуже комфортабельне. Важливий елемент — це стабільність і захищеність», — вважає вона.

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Українка мешкає в Бельгії вже 17 років та займається рекрутинговим бізнесом. За її словами, однією з головних переваг країни є надійний захист прав працівників.

Вона зазначає, що офіційно працевлаштовані працівники можуть бути впевнені у своєчасній виплаті зарплати. Якщо ж людину звільнили — вона не сидітиме «без шматка» хліба, адже виплати по безробіттю функціонують належним чином. Це дозволяє уникнути серйозних фінансових труднощів.

Також соціальну підтримку можуть отримати люди, які нещодавно переїхали до країни, не володіють мовою або не мають підтвердженої кваліфікації чи диплома.

Як відзначає українка, до медичної системи питань взагалі немає.

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«Коли я йду до лікаря, візит обзходиться у 2 євро. Медичне обслуговування гарне, чисті кабінети, немає черг. Все працює чітко, по правилах. Лікарі дуже вискоого рівня», — додала вона.

Також Тетяна відзначає високий рівень освіти у Бельгії. Щобільше, оплата за навчання нерідко буде дешевшою, ніж в Україні. До прикладу, рік в університеті може коштувати 120 євро.

Бельгія також активно виступає за рівність, а також борються з расизмом та сексизмом.

Тетяна запевняє: у разі виникнення будь-яких труднощів люди мають гідну соціальну підтримку.

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Раніше йшлося про те, що українцям у Бельгії необхідно оформити податковий номер NISS, який потрібен для офіційного працевлаштування, відкриття банківського рахунку та отримання державних послуг. Для цього потрібно зареєструватися в муніципалітеті за місцем проживання та подати необхідні документи. Процес оформлення може тривати кілька місяців.

Українці за кордоном — останні новини

Українка розповіла, що у Німеччині в садових товариствах заборонено постійно проживати та тривалий час ночувати в дачних будиночках. «Звісно, за одну-дві ночі питань не буде, а от якщо більше — то штраф або навіть виселення». Дачні ділянки мають суворі обмеження: будиночок не може перевищувати 24 кв. м і не повинен бути придатним для постійного проживання. На таких територіях діють жорсткі правила тиші, а гучні роботи, зокрема косіння трави у визначені години та дні, заборонені.

Також розповідали про 5 речей, які найбільше здивували після переїзду до Німеччини. Серед них — популярність готівки замість карткових оплат, паперові листи від установ, слабкий мобільний зв’язок та інтернет, закриті магазини по неділях і тривале очікування на побутові та адміністративні послуги.

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