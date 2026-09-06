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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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165
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Одразу після переговорів з Віткоффом і Кушнером оголосили загрозу балістики — де тривога

Після завершення зустрічі в Україні знову виникла загроза ракетного удару зі східного напрямку.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Одразу після переговорів з Віткоффом і Кушнером оголосили загрозу балістики — де тривога

Повітряна тривога / © ТСН

В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Повідомлення про небезпеку з'явилося одразу після завершення переговорів з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві.

Про загрозу попереджають Повітряні Сили ЗС України.

Окремо повідомляється про рух реактивного безпілотника у напрямку Сум зі сходу.

Жителів Сум та області закликають перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація про напрямок руху повітряної цілі може змінюватися, тому за ситуацією необхідно стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.

Що відомо про переговори з Віткоффом і Кушнером

Перед оголошенням повітряної тривоги представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили заяви після переговорів.

Віткофф назвав розмову «дуже змістовною», «ґрунтовною» та «важливою». За його словами, американська сторона налаштована продовжувати роботу над пошуком шляхів завершення війни.

Кушнер заявив, що проблема є надзвичайно складною, однак її варто вирішити не лише заради завершення нинішньої війни, а й для створення умов для довгострокового миру.

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