Повітряна тривога / © ТСН

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В Україні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі східного напрямку. Повідомлення про небезпеку з'явилося одразу після завершення переговорів з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Києві.

Про загрозу попереджають Повітряні Сили ЗС України.

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Окремо повідомляється про рух реактивного безпілотника у напрямку Сум зі сходу.

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Жителів Сум та області закликають перебувати в укриттях і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Інформація про напрямок руху повітряної цілі може змінюватися, тому за ситуацією необхідно стежити за офіційними повідомленнями Повітряних сил ЗСУ та місцевої влади.

Що відомо про переговори з Віткоффом і Кушнером

Перед оголошенням повітряної тривоги представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер зробили заяви після переговорів.

Віткофф назвав розмову «дуже змістовною», «ґрунтовною» та «важливою». За його словами, американська сторона налаштована продовжувати роботу над пошуком шляхів завершення війни.

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Кушнер заявив, що проблема є надзвичайно складною, однак її варто вирішити не лише заради завершення нинішньої війни, а й для створення умов для довгострокового миру.

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