Одразу три проєкти 1+1 media претендують на перемогу в престижній премії Promax Europe Awards 2022

Одна з найпрестижніших премій у напрямі дизайну, маркетингу та відеовиробництва Promax Europe Awards 2022 оприлюднила шорт-лист номінантів на перемогу. І одразу три промо-кампанії 1+1 media змагатимуться за золото у фіналі, результати якого оголосять 8 березня під час церемонії нагородження.

На знак підтримки України у війні з РФ, цьогоріч оргкомітет Promax ухвалив рішення не допускати до участі в премії представників Росії. Усі заявки, подані на розгляд премії, були надіслані до початку повномасштабного вторгнення.

Так, 1+1 media змагатиметься за перемогу в таких категоріях:

CHANNEL BRANDING. Промо-кампанія телеканалу 1+1 до 30-ї річниці Незалежності України увійшла в топ кращих проєктів у розрізі HOLIDAY/SEASONAL BRAND SPOT

CHANNEL BRANDING & PROGRAMME PROMOTION. Кампанія проєкту #ЯЖЕБАТЬ від телеканалу ТЕТ виборюватиме першість у номінації BEST USE OF TECHNOLOGY

PROGRAMME PROMOTION. Оновлений логотип проєкту “Маскарад” від 1+1 є одним з найкращих у номінації PROGRAMME SPECIFIC LOGO.

Раніше група 1+1 media неодноразово здобувала відзнаки Promax Europe Awards. Так, свого часу золото премії здобули промо-кампанія стрічки “Розщеплені на атоми” та відкриваючі титри до фільму “Діти перемоги”. Проєкт “Музей новин” до річниці ТСН відзначений сріблом.