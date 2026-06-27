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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3177
Час на прочитання
2 хв

Одразу у двох обласних центрах України пролунали вибухи, РФ почала масовану атаку: де летить

Влада закликає місцевих жителів знаходитись в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
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Фото ілюстроване

Фото ілюстроване / © Віталій Бунечко / Facebook

У суботу, 27 червня, Росія здійснює чергову повітряну атаку на українські міста, застосувуючи ударні безпілотні літальні апарати різних типів. Вже у Миколаєві та Чернігові чутно вибухи.

Про це повідомляють кореспонденти «Суспільного».

За інформацією міської ради протягом останньої години Чернігів перебуває під масованою атакою російських безпілотників.

«Зафіксовано падіння уламків на відкритій території одного із закладів загальної середньої освіти. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей», — йдеться в повідомленні.

Також в міський раді зазначили, що у зоні ураження поруч із закладом загальної середньої освіти опинився п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки там пошкоджено скління вікон.

«Близько 10 шахедів летить на Чернігів. Займіть безпечні місця. Зараз працює ППО», — повідомив очільник МВА.

За даними ПС України, близько 10 «Шахедів» летять на Чернігів. Також зафіксовано групи БпЛА, що рухаються на Городню та Славутич.

Паралельно з атакою на північні рубежі, ворог завдав удару по півдню України. У Миколаєві також пролунав звук вибуху, про що повідомили журналісти.

Наразі бойова робота підрозділів протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп триває в обох регіонах. Громадянам наполегливо рекомендують залишатися у безпечних місцях до відбою сигналу повітряної тривоги.

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Нагадаємо, російські війська за останні два дні завдали серії ударів по виробничих потужностях НАК «Нафтогаз України» в Полтавській та Харківській областях. Для атак окупанти використали щонайменше чотири балістичні ракети та ударні безпілотники. Зафіксовано руйнування, пошкоджено вахтовий автобус. На щастя, люди не постраждали.

Також, ввечері 26 червня армія Росії здійснила чергову масовану атаку на Запоріжжя, застосувавши ударні безпілотники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
3177
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