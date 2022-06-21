"Одразу відчувається велич і шляхетність держави": Зеленський подякував Люксембургу за допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність прем’єр-міністру Люксембургу Ксав'є Бетелю за внесок його держави у захист України.

Люксембург віддав 15% оборонного бюджету Україні та готовий брати участь у післявоєнній відбудові країни.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 21 червня.

"Був радий бачити у Києві великого друга нашої держави, прем’єр-міністра Люксембургу Ксав'є Бетеля. Я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу -15% оборонного бюджету цієї держави. Ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається велич і шляхетність держави. Пан Бетель відвідав сьогодні міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь у післявоєнній відбудові України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 21 червня закликав Амстердам до позитивного рішення під час голосування щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.