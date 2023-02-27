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Одружуватись стало простіше: через "Дія" можна подати заяву про реєстрацію шлюбу

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Одружуватись стало простіше: через "Дія" можна подати заяву про реєстрацію шлюбу

Заяву можна подати онлайн за 15 хвилин.

На порталі "Дія" відтепер можна онлайн подати заяву про реєстрацію шлюбу. Процес подання заяви триває менше 15 хвилин. Вам лише потрібно з’явитися у ДРАЦС у день одруження.

Про це 27 лютого повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Що потрібно для того щоб подати заяву: 

  • Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім’я"
  • Обрати послугу "Заява про шлюб"
  • Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації
  • Сплатити адміністративний збір
  • Підписати заяву електронним підписом
  • Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту. 

Нагадаємо, пенсіонери тепер можуть не носити пенсійне посвідчення із собою. У застосунку "Дія" можна згенерувати електронне пенсійне посвідчення.

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