Одружився із сестрою, щоб виїхати за кордон: прикордонники викрили ухилянта

Чоловік казав прикордонникам, що вони їдуть до Варшави нібито знайомити "дружину" з його батьками.

Чоловік одружився із троюрідною сестрою, щоб виїхати за кордон.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"У пункті пропуску "Рава-Руська" прикордонники викрили 24-річну жінку з інвалідністю II групи, яка уклала шлюб із своїм 22-річним троюрідним братом. Кордон "пара" перетинала пізно ввечері рейсовим автобусом", – йдеться у повідомленні.

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Спочатку чоловік казав, що вони їдуть до Варшави нібито знайомити "дружину" з його батьками. Коли ж він зрозумів, що його справжні наміри викрито, розповів правду.

"Шлюб подружжя уклали в середині листопада, а винагороду за таку послугу, що становила від 2 до 5 тисяч доларів США, мала отримати мати жінки", – розповідають прикордонники.

Про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники повідомили Нацполіцію.

Нагадаємо, відомий блогер Паша Бумчик отримав повістку і незаконно втік з України.

Також за кордон втік блогер Олександр Волошин.

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