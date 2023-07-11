Одружився на старшій жінці, щоб "відкосити" від армії: на Одещині прикордонники затримали "молодят"

В Одеській області прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який для того, щоб виїхати за кордон одружився із 56-річною жінкою з інвалідністю. Ухилянт після "одруження" одразу намагався перетнути пункт пропуску.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

32-річний житель рдного із сіл Южненської міської громади Одеської області знайшов у Мережі оголошення про можливість одружитись із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За це він заплатив "нареченій" 8 тисяч грн. "Нареченому" підшукали 56-річну жінку з інвалідністю і вони одружились в Одесі.

"Закохані" одразу після укладення шлюбу рушили до кордону, щоб ухилянт міг виїхати з України.

Ухилянт уклав фіктивний шлюб / Фото: Держприкордонслужба України

"Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між "молодятами" була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження співпадала з днем "весільної" подорожі за кордон. Виявилося, що іскра у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону", - повідомили прикордонники.

Прикордонники затримали "закоханих" на пункті пропуску "Старокозаче". Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Його затримали та передали поліції.

Нагадаємо, в Одесі жінка в маршрутці криками захищала чоловіка від повістки.

Читайте також: