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Одружився на старшій жінці, щоб "відкосити" від армії: на Одещині прикордонники затримали "молодят"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Одружився на старшій жінці, щоб "відкосити" від армії: на Одещині прикордонники затримали "молодят"

Пункт пропуску на Одещині / Фото: Держприкордонслужба України

Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб.

В Одеській області прикордонники затримали 32-річного чоловіка, який для того, щоб виїхати за кордон одружився із 56-річною жінкою з інвалідністю. Ухилянт після "одруження" одразу намагався перетнути пункт пропуску. 

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України. 

32-річний житель рдного із сіл Южненської міської громади Одеської області знайшов у Мережі оголошення про можливість одружитись із жінкою з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. За це він заплатив "нареченій" 8 тисяч грн. "Нареченому" підшукали 56-річну жінку з інвалідністю і вони одружились в Одесі. 

"Закохані" одразу після укладення шлюбу рушили до кордону, щоб ухилянт міг виїхати з України. 

Ухилянт уклав фіктивний шлюб / © Держприкордонслужба України
Ухилянт уклав фіктивний шлюб / Фото: Держприкордонслужба України

"Під час прикордонного контролю у правоохоронців виникла підозра щодо відвертості подружжя. Різниця у віці між "молодятами" була суттєвою. Жінка була старшою за чоловіка на понад двадцять років. А дата одруження співпадала з днем "весільної" подорожі за кордон. Виявилося, що іскра у стосунках між нареченими проскочила лише задля перетину чоловіком кордону", - повідомили прикордонники. 

Прикордонники затримали "закоханих" на пункті пропуску "Старокозаче". Чоловік зізнався, що уклав фіктивний шлюб, щоб виїхати за кордон. Його затримали та передали поліції. 

Нагадаємо, в Одесі жінка в маршрутці криками захищала чоловіка від повістки.

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Дата публікації
Перегляди
768
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