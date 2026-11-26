Тещі замість дружин і сотні підозрілих шлюбів: на Тернопільщині поліція взялася за сім’ї ухилянтів

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Начальник Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко заявив про масові перевірки шлюбів, укладених чоловіками призовного віку зі значно старшими жінками, зокрема власними тещами, для можливого ухилення від мобілізації. Утім, подібна ініціатива правоохоронців викликає запитання щодо меж їхньої компетенції та законності втручання у приватне життя громадян, адже в українському законодавстві відсутня кримінальна відповідальність за «нерівний» шлюб.

ТСН. ua з’ясовував деталі проблеми, озвученої Зюбаненком.

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«Розлюбив дружину та одружився на тещі»…. Як і обіцяв, хочу продовжити тему «цікавих» шлюбів та інших незаконних схем, які чоловіки призовного віку використовують, щоб уникнути мобілізації, особливо коли мова йде про жінок з інвалідністю… Мене вразило, як за останні роки стрімко змінилася вікова статистика шлюбів», — зазначив очільник Нацполіції Тернопільщини.

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За його даними, з початком великої війни у 2022 році в Тернопільській області зареєстрували 103 шлюби, де жінки старші за чоловіків призовного віку на 20 років. У 2023 році їх було вже 276.

Зокрема, кілька чоловіків зареєстрували шлюби зі своїми екс-тещами. Наприклад, у лютому 2024 року тернополянин 1978 року народження одружився з 66-річною жителькою міста Ніжина Чернігівської області, яка до цього часу була його тещею. У травні того ж року житель Підволочиської громади розлучився з дружиною 1979 року народження та уклав шлюб зі своєю тещею 1958 р.н.

У поліції повідомляють, що у 2024 році було зареєтровано 145 таких шлюбів, у 2025-му зареєстрували 138, а від початку 2026 року їх кількість зросла та налічує на сьогоднішній день 188 шлюбів.

За словами Зюбаненка, такі схеми у нашому суспільстві мають «системний характер».

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«У жовтні 2023 року 27-річний житель Зборівської громади одружився з жінкою із сусіднього села 1971 року народження. Згодом чоловік виїхав за кордон. „Кохання з різницею у 28 років“ згідно реєстрів триває і досі», — навів приклад поліцейський.

Очільник тернопільської Нацполіції стверджує, що у цих списках «вигідних» шлюбів фігурують чимало підприємців — «відомих» у його області людей.

«Різниця у віці між подружжям сама по собі не дає підстав звинувачувати когось в ухиленні від мобілізації. Так само факт супроводу людини з інвалідністю під час перетину кордону не свідчить про порушення. Ми будемо перевіряти на законність реєстрацію таких шлюбів та інші схеми ухилення від мобілізації, які викликають сумнів у правоохоронців. Основне завдання поліції — виявляти тих „ділків“, які намагаються заробити на подібних оборудках, і документувати їхні дії, щоб винні відповіли перед законом», — підсумував Сергій Зюбаненко.

Чи має поліція право «перевіряти» шлюби

Заява топ-поліцейського порушує й інше питання: де закінчується боротьба з фіктивними шлюбами та починається втручання держави в особисте життя. Юристи неодноразово звертали увагу, що поняття «фіктивний шлюб» існує лише в Сімейному кодексі України, і визнати шлюб недійсним може виключно суд, а не поліція.

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Своєю чергою, у Мін’юсті пояснили, що фіктивний шлюб може слугувати одним із способів вчинення кримінальних правопорушень. Наприклад, якщо шлюб укладався з метою шахрайства (стаття 190 Кримінального кодексу України), ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 ККУ).

Чим раніше відомий Сергій Зюбаненко

Сергій Зюбаненко очолює поліцію Тернопільської області з весни 2023 року. До того він працював начальником Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України. За цей час його ім’я уже встигло фігурувати у журналістських розслідуваннях.

Наприклад, наприкінці травня цього року місцеве видання Politerno повідомило про обшуки у начальника ГУ Нацполіції в Тернопільській області Сергія Зюбаненка.

20 травня СБУ, Офіс Генпрокурора та Нацполіція викрили посадовців регіональних управлінь поліції на незаконних схемах. Зокрема, затримали першого заступника начальника Тернопільського обласного управління поліції — начальника слідчого управління Андрія Ткачика. Йдеться про викриття масштабної корупційної схеми, пов’язаної з прикриттям мережі так званих порноофісів у Тернопільській, Івано-Франківській та Житомирській областях.

На своїй сторінці у Facebook Зюбаненко тоді написав, що не коментував у соцмережах інформацію про затримання свого заступника з етичних та професійних міркувань.

Згодом він повідомив про проведення комплексної перевірки підрозділів поліції та запевнив, що його відомство співпрацює зі слідством.

Крім того, в Тернопільській області спалахували скандали за участі місцевих правоохоронців та посадовців ТЦК — зокрема історії з побиттям і незаконним утриманням військовозобов’язаних.

Раніше у Києві затримали ділків, які продавали фіктивні шлюби ухилянтам.

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