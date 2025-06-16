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- Категорія
- Укрaїнa
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Одружився з тещею, щоб втекти: прикордонники вкрили нову схему перетину кордону
На одному з прикордонних пунктів викрили незвичайну «схему». Зупинили 29-річного чоловіка та 47-річну жінку.
На одному з прикордонних пунктів пропуску викрили доволі незвичайну спробу перетнути кордон. Прикордонники зупинили 29-річного чоловіка та 47-річну жінку, які видавали себе за закохану пару, незважаючи на помітну різницю у віці.
Про це повідомили у Державній прикордонній служби України.
Коли співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) почали детальніше розпитувати про їхні стосунки, «романтична» історія швидко розсипалася. «Закохані» плуталися у відповідях, а згодом з’ясувалося, що «наречена» насправді є колишньою тещею чоловіка.
Виявилося, що цей шлюб був укладений суто заради обходу обмежень на виїзд з країни для чоловіків призовного віку. Тепер «молодят» очікує кримінальна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону та використання фіктивного шлюбу.
Раніше повідомлялося, на Вінниччині викрили курйозну спробу незаконного перетину кордону: чоловік ховався в багажнику авто. Водій Toyota Camry, мешканець Харківщини, намагався провезти свого 36-річного свояка з Могилева-Подільського до річки Дністер, звідки той планував дістатися сусідньої країни вплав.