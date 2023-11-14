Одягли наручники і запхали до буса батька на очах маленьких дітей: в Одесі – новий скандал з мобілізацією

В Одесі 14 листопада стався новий конфлікт зі співробітниками ТЦК і СП.

Відповідне відео почали поширювати очевидці події в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах можна побачити, як військові затримують і одягають наручники на молодого чоловіка на очах його дружини і двох маленьких дітей. Далі видно, що його заштовхують у бус. На лемент збираються очевидці, які намагалися "відбити" чоловіка.

"Він ув'язнений? Він убив людину? За що ви його так зв'язали? Зніміть наручники", – кричала одна з жінок, ймовірно дружина затриманого.

У відповідь чоловік у формі пояснював, що затриманий є ухилянтом і його везуть до ТЦК.

"Повідомляється, що військкоми побили людину на очах дитини та дружини. Жителі намагалися відбити чоловіка у військкомату, стверджуючи що його побили та зв'язали в машині", – стверджує Телеграм-канал "Одеса-інфо".

В Одесі стався новий скандал зі співробітниками ТЦК: чоловіка затримали на очах дружини і маленьких дітей

Одеський обласний ТЦК у коментарі "УП" запевнив, що з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, що у Львові 7 працівників ТЦК силою "мобілізували" паркувальника просто з робочого місця.

Також ми писали, що в Ужгороді водія автобуса, який віз дітей на змагання, посеред ночі забрали до військкомату. Працівників ТЦК не зупинило навіть те, що чоловік був єдиним водієм для дитячої групи спортсменів.

Читайте також: