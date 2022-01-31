"Одягни маску, у мене діти": в Одесі у трамваї побилися жінки (відео)

Одна з жінок не хотіла одягати захисну маску.
В Одесі між пасажирками трамваю, що курсує за маршрутом №3, стався конфлікт. Все закінчилося бійкою.
Як повідомляє Телеграм-канал "Одеса-Інфо", конфлікт почався з того, що одна з пасажирок відмовилася надягати маску.
Одна з учасниць бійки сказала: "Одягни маску! У мене діти".
Спочатку жінки били одна одну руками, потім одна з них почала битися ногами. Бійку намагалися припинити інші пасажири, але їм це не вдавалося.
Користувачі Мережі прокоментували ситуацію:
- Навіщо робити вакцину тоді, щоб продовжувати ходити в масках?
- Жах, що діється
- Довели людей своїми обмеженнями
- Жарти жартами, але варто поважати один одного і не доводити до казусів. Вистачає нервів і без цього
Нагадаємо, в Одеській області водій маршрутки №168 побив свого колегу за те, що той не дотримувався інтервалу руху автобусів.
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