"Одягни маску, у мене діти": в Одесі у трамваї побилися жінки (відео)

"Одягни маску, у мене діти": в Одесі у трамваї побилися жінки (відео)

Одна з жінок не хотіла одягати захисну маску.

В Одесі між пасажирками трамваю, що курсує за маршрутом №3, стався конфлікт. Все закінчилося бійкою.

Як повідомляє Телеграм-канал "Одеса-Інфо", конфлікт почався з того, що одна з пасажирок відмовилася надягати маску.

Одна з учасниць бійки сказала: "Одягни маску! У мене діти".

Спочатку жінки били одна одну руками, потім одна з них почала битися ногами. Бійку намагалися припинити інші пасажири, але їм це не вдавалося.

Користувачі Мережі прокоментували ситуацію:

Навіщо робити вакцину тоді, щоб продовжувати ходити в масках?

Жах, що діється

Довели людей своїми обмеженнями

Жарти жартами, але варто поважати один одного і не доводити до казусів. Вистачає нервів і без цього

В Одесі жінки влаштували бійку в трамваї через маску

Нагадаємо, в Одеській області водій маршрутки №168 побив свого колегу за те, що той не дотримувався інтервалу руху автобусів.

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