Одягнув пакет на голову та задушив: на Черкащині чоловік убив товариша, з яким випивав

Чоловік побив товариша, а потім одягнув йому пакет на голову та задушив. Зловмисника затримали. Йому загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Правоохоронці затримали 50-річного місцевого жителя за вбивство 60-річного чоловіка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Черкаської області.

Як стало відомо, підозрюваний випивав з товаришем, а потім побив його та задушив, одягнувши поліетиленовий пакет на голову. Тіло чоловіка виявили місцеві жителі у приміщенні колишньої друкарні.

Поліцейські вилучили речові докази й затримали правопорушника у процесуальному порядку, та помістили під варту. У скоєному він зізнався.

Зловмиснику повідомили про підозру у вчиненому кримінальному правопорушенні за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тепер зловмисникові загрожує від семи до п'ятнадцяти років. Слідство триває.

Нагадаємо, у Запоріжжі зловмисник вбив товариша, а потім його матір, щоб не "здала" його поліції.

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