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Одягнув рожеву шапку, аби здаватися дитиною: на Закарпатті ухилянт вчетверте "штурмував" кордон

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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Одягнув рожеву шапку, аби здаватися дитиною: на Закарпатті ухилянт вчетверте "штурмував" кордон

Ухилянт з надувним матрацом та в дитячій шапці / Фото: ДПСУ

Відчайдуха на надувному матраці збирався "штурмувати" повноводну Тису, яка слугує держкордоном.

На Закарпатті прикордонники затримали 29-річного жителя Коломиї, який вже вчетверте спробував незаконно потрапити за кордон.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Двічі ухилянт "перевіряв" надійність кордонів на Одещині, а коли там зазнав невдачі, то приїхав на Закарпаття.

"Відчайдуха збирався долати повноводну Тису на звичайному надувному матраці – попри всі застереження прикордонників. А ще чоловік, який має невеликий зріст, вдягнув дитячу рожеву шапку, аби здаватися дитиною та відвернути увагу прикордонників", – зазначили прикордонники.

Йому загрожує штраф від 3400 до 13600 гривень або 15 діб арешту.

Скількох ухилянтів затримано на вихідних

Загалом впродовж вихідних прикордонники Мукачівського загону припинили 13 спроб порушення держрубежу, у результаті чого затримали 22 порушників.

Здебільшого ухилянти намагались перетнути кордон на українсько-угорській ділянці. Прикордонні наряди відділів "Лужанка" та "Вилок" затримали 13 чоловіків. Ще 9 були затримані прикордонними нарядами відділів "Ділове", "Яблунівка" та "Тячів".

Нагадаємо, що прикордонники спіймали ухилянта, який дві доби блукав горами, намагаючися втекти до Румунії.

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Дата публікації
Перегляди
385
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