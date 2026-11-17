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У Вінниці двоє працівників ТЦК під час заходів оповіщення зупинили авто, силоміць смикали двері та розпилили спецзасіб хімічної дії. Через це водій і пасажирка отримали опіки очей. Крім того, один із нападників вистрілив у бік потерпілого.

Про це повідомляє Вінницький міський суд.

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Слідчі судді встановили, що інцидент стався під час оповіщення громадян. Зупинивши машину, чоловіки, один із яких був у стані наркотичного сп’яніння, почали силою смикати двері та застосували спецзасіб хімічної дії. Водій і пасажирка зазнали хімічних опіків очей. А один із підозрюваних вистрілив у бік потерпілого зі стартового пістолета.

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«Потерпілі до суду надали письмові заяви, в яких зазначалося, що претензій до підозрюваних не мають. На одному із судових засідань був присутній потерпілий, який підтримав ці заяви та зауважив, що підозрюваних пробачили», — зазначили у пресслужбі суду.

Попри це, суд визнав підозру в хуліганстві (ч. 4 ст. 296 КК України) обґрунтованою, врахував ризики та взяв обох фігурантів під варту на 60 діб. Один із підозрюваних зможе вийти під заставу в розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, іншого заарештували без права застави. Слідчі дії тривають.

Після конфлікту з молодим подружжям у Вінниці двоє працівників ТЦК опинилися під вартою.

Нагадаємо, у мікрорайоні Старе місто у Вінниці стався конфлікт між працівниками ТЦК та молодим подружжям. За наявною інформацією, вони зупинили автомобіль із 21–22-річними хлопцем та дівчиною, яка, ймовірно, була вагітною. Під час суперечки у машині пошкодили пасажирські двері, а в салон розпилили сльозогінний газ.

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