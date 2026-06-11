Один із найбільших банків майже добу не працюватиме: коли та які послуги будуть недоступні

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У неділю, 14 червня, онлайн-банкінг «Мобільний Ощад» і відділення «Ощадбанку» будуть недоступні. Фінустанова готує масштабне оновлення систем.

Про це повідомили в застосунку банку.

Як повідомили у банку, в період від 03:45 до 22:00 14 червня відбуватимуться технічні роботи, щоб «підвищити стабільність і надійність систем банку».

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Технічні роботи розпочнуть вночі проти 14 червня — о 03:45 — і триватимуть до 22:00. Протягом цього часу доступ до онлайн-банкінгу «Мобільний Ощад» буде обмежено.

Клієнти банку в цей час не зможуть скористатися низкою послуг:

операції з депозитами та поточними рахунками;

обмін валют;

формування декларацій.

Окрім того, в неділю, 14 червня, не працюватимуть відділення «Ощадбанку» по всій країні. Водночас карткові розрахунки в магазинах працюватимуть. Також можна буде зняти готівку з карток банку.

Нагадаємо, раніше monobank раптово змінив умови для частини платежів. Так, було скасовано комісію за всі закордонні SWIFT-перекази для фізичних осіб і бізнесу. Раніше користувачі сплачували за такі операції в середньому близько 1 000 грн комісії. Нові умови почали діяти від 10 червня 2026 року.

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