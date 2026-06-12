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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
573
Час на прочитання
1 хв

Один із найбільших банків не працюватиме до ранку — що треба зробити клієнтам

Клієнти «ПриватБанку» не зможуть скористатися картками та банкоматами у ніч проти 13 червня.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Відділення "ПриватБанку"

Відділення "ПриватБанку"

У ніч проти 13 червня заплановані технічні роботи — платіжні інструменти та банкомати «ПриватБанку» не працюватимуть від 00:05 до 6:30.

Про це повідомили у фінустанові.

Банк радить здійснити потрібні платежі заздалегідь або відкласти їх на ранок.

«Зазвичай регламентні роботи ми робимо у нічний час, коли більшість клієнтів не проводять операцій. Якщо у період проведення робіт ви плануєте оплати картками — радимо зробити це заздалегідь чи відкласти на кілька годин. Дякуємо за розуміння!» — заявив банк у офіційному повідомленні.

Обмеження поширюється на всю інфраструктуру банку без винятків. Це означає, що навіть готівка через банкомат буде недоступна до 6:30 ранку 13 червня. Після завершення робіт усі сервіси відновлять роботу у звичайному режимі.

Нагадаємо, 5 червня у застосунку «Приват24» стався збій у системі. Користувачі повідомляли про проблеми із входом у застосунок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
573
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