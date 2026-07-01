Один із найбільших виробників мастил у РФ: Україна завдала потужного удару по НПЗ в Уфі (відео)

Атака на Росію / © Володимир Зеленський

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Україна завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі — одному з найбільших російських виробників мастил.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у середу, 1 липня, та показав наслідки атаки.

За його словами, цей завод розташований за понад 1300 кілометрів від лінії фронту.

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Україна атакувала об’єкт в Пензі, який виготовляє компоненти для ракет

Також Зеленський підтвердив атаку на Пензенський регіон. Українська зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі — близько 600 кілометрів від лінії фронту.

«Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас. Мир потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві. Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є», — наголосив президент.

© Володимир Зеленський

Вибухи у російській Пензі — що відомо

Вранці 1 липня українські безпілотники атакували російську Пензу. У місті лунали вибухи. У моніторингових каналах повідомляли про «прильоти».

Через дронову атаку у місті було оголошено про небезпеку і запроваджено план «Килим». Аеропорт Пензи зупинив роботу. Рейси перенесли, бо літаки не випускають і не приймають від світанку.

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