«Один із найбільших злочинів» РФ проти християнства: Зеленський різко відреагував на удар по Лаврі

Атака по Києво-Печерській лаврі 15 червня / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський повідомив, що під час атаки 15 червня Росія випустила по Києву понад 60 ракет, а удар по Києво-Печерській лаврі назвав «одним із найбільших російських злочинів проти християнської культури».

Про це глава держави розповів на офіційній сторінці у Telegram.

Загалом по Україні Росія випустила 70 ракет і 611 дронів. Станом на ранок відомо про 28 поранених і чотирьох загиблих у столиці.

Реклама

Атака по Києву та реакція на удар по Лаврі

За словами президента, у Києві на місцях ударів росіян триває ліквідація наслідків. Цієї ночі лише по столиці росіяни запустили понад 60 ракет.

«Через російський удар по Києво-Печерській лаврі горів Успенський собор — церква, чия історія почалася ще в ХІ столітті. І це на сьогодні один із найбільших російських злочинів проти християнської культури», — прокоментував Зеленський, додавши, що рятувальники уже ліквідували пожежу на даху собору.

© Associated Press

Удари по Харкову та Дніпрі

Зеленський зауважив, що у Харкові РФ завдала повторного удару по рятувальниках, які гасили пожежу на місці удару по підприємству.

«Станом на зараз відомо, що, на жаль, п’ять людей загинули. Мої співчуття всім рідним та близьким. Дев’ять людей було поранено», — написав він.

Реклама

А у Дніпрі Росія завдала удару по території:

залізничної станції,

коледжу,

підприємств.

Які області ще були під атакою окупантів

Також під ударами країни-агресорки були:

Київщина,

Дніпропетровщина,

Донеччина,

Запоріжжя,

Сумщина,

Миколаївщина.

Зеленський закликає країни G7 до «рішучої та змістовної» відповіді за удари РФ по Україні.

«Росія показує світу свої наміри вести війну далі. Дуже важливо, щоб була відповідь країн Групи семи, які зараз збираються на саміт, і щоб вона була рішучою та змістовною: більше тиску на агресора, більше допомоги Україні з ППО, передусім із протибалістикою», — підсумував президент.

Реклама

Масована атака РФ по Україні — наслідки

Росія завдала комбінованого удару по Україні вночі 15 червня. Через масовану атаку затримуються поїзди по всій Україні через пошкоджену інфраструктуру. Затримка рейсів складає декілька годин.

Окрім того, Росія знищила найбільший інноваційний термінал «Нової пошти» в Києві, а кіностудія Довженка втратила десятки тисяч костюмів.

Новини партнерів