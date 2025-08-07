Один із підрозділів ДТЕК постраждав через обстріл на Дніпропетровщині

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«6 серпня, близько п’ятої години ранку, під час ворожої атаки FPV-дронами на Дніпропетровщині, один із підрозділів ДТЕК опинився під ударом. У результаті загорілося енергообладнання. На щастя, жоден співробітник компанії не постраждав», - йдеться в ньому.

Зазначається, що на місце оперативно прибули підрозділи ДСНС, які ліквідували пожежу.

Після цього енергетики ДТЕК одразу розпочали роботи з відновлення.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.