Один із пунктів пропуску на кордоні призупинив роботу: яка причина

На кордоні з Угорщиною призупинив роботу пункт пропуску «Тиса».

Руслана Сивак
Пункт пропуску ДПСУ (ілюстративне фото) / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

У пункті пропуску «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, тимчасово призупинили оформлення громадян і транспортних засобів.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.

Як зазначили прикордонники, причиною зупинки пропускних операцій стала відсутність електропостачання. Наразі оформлення на в’їзд і виїзд з України не здійснюється в обох напрямках.

«Вживаються заходи щодо відновлення електропостачання. Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі за кордон», — зазначили у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли, що білоруська сторона продовжує утримувати певну кількість військових підрозділів у прикордонній зоні.

