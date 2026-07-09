Один несе 12 ракет: авіаексперт назвав найбільш небезпечний літак РФ, який атакує міста України

Стратегічний бомбардувальник РФ Ту-160 / © Associated Press

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Стратегічні бомбардувальники Ту-160, які є носіями ракет і якими РФ атакує Україну із Далекого Сходу, створені таким чином, аби вони слугували багато років.

Про це сказав Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації, в коментарі УНІАН.

«На це не слід сподіватися. Наприклад, візьмемо його сучасника — американський B-52. Його взяли на озброєння у 1954 році, а американці планують експлуатувати цей літак щонайменше до 2042-го. Стратегічні бомбардувальники створюють із розрахунком на десятиліття служби», — пояснив він.

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За його словами, Росія має 18 літаків такого типу.

«Ту-22М3 не здатні нести ракети Х-101 або Х-55. Вони берегли свої 18 бомбардувальників Ту-160 як зіницю ока. Оце останній їх резерв. При цьому, з цих літаків модернізовано було лише не більше половини», — зауважив Романенко.

РФ модернізувала Ту-160

Авіаексперт додав, що РФ здійснила два етапи модернізації Ту-160:

Ту-160М

Ту-160М1.

На різних літаках, відповідно, різні варіанти обладнання.

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За його словами, росіяни дорожать цими літаками, а тому їх відправили подалі вглиб РФ, аби Україна не могла їх атакувати. Один бомбардувальник може нести до 12 ракет.

«Якщо хочуть випустити понад 28 ракет, враховуючи, що частина з них може впасти ще дорогою, то залучають Ту-160. Додають ще три-чотири такі літаки — і загальний залп уже становить 34 ракети. Хоча загалом, якщо Ту-95 несуть ракети на зовнішній підвісці, що досить небезпечно, то Ту-160 мають 12 ракет усередині фюзеляжу. Але вони бояться повністю завантажувати літаки, тому підвішують менше ракет», — зауважив експерт.

Втрати російської авіації у війні проти України — що відомо

Нагадаємо, 8 липня Повітряні сили офіційно повідомили, що збили російський багатоцільовий винищувач Су-35. Це радянський/російський багатоцільовий винищувач четвертого покоління.

За даними Генерального штабу, станом на 8 липня 2026 року від початку 2022 року Росія втратила 436 літаків та 353 гелікоптери.

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