"Один патріот, інший — ні": син підозрюваного у вбивстві Парубія посварився з батьком через війну

Колишня дружина підозрюваного у вбивстві Парубія закликала не паплюжити пам’ять сина, який воював у багатьох найважчих ділянках фронту і «загинув, як герой».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Олена Чернінька тримає у руках книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" про свого сина Михайла

Олена Чернінька тримає в руках книжку «Лемберґ: мамцю, ну не плач» про свого сина Михайла / © Суспільне

Колишня дружина підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія Олена Чернінька розповіла, що її син, який вважається зниклим безвісти на Бахмутському напрямку, раніше посварився з батьком через свою патріотичну позицію.

Про це вона написала у Facebook.

Пані Олена розповіла, що ростила сина одна. Батько, який зараз підозрюється у вбивстві, участі в житті дитини майже не брав.

«Хочу роз’яснити ситуацію. Мережею несеться шквал інформації. Правдивої і безглуздої. З колишнім чоловіком ми розійшлись у 1998 році. А офіційно з документом — у 2000 році. Ростила я сина одна. Іноді батько з’являвся, як-то на 1 вересня в перший клас чи на якусь значну подію. З сином спілкувався, але дуже рідко», — зазначила Чернінька.

Мати героя розповіла, що коли її син «Лемберґ» пішов на війну, то дуже посварився з батьком.

Михайло «Лемберг» / © Слідство інфо

«І „Лемберґ“ скрізь заблокував пращура. Бо один був патріот, а інший — ні. Після загибелі сина мені довелося спілкуватися з його батьком. Документи, слідчі, ДНК тощо. Ні дружби, ні ворожнечі не було. Наше нечасте спілкування було тільки з приводу зникнення сина. Виховувала я Михайла-Віктора справжнім мужнім чоловіком. Про це можна прочитати в моїй книжці, де жодної згадки про батька немає», — каже Чернінька.

Михайло «Лемберґ»

Вона наголосила, що новини з суду у справі про вбивство Андрія Парубія шокували їхню родину. Мати героя закликає, щоб пам’ять про її сина, захисника Михайла, в цій ситуації не була викривлена.

«Мій син — герой і загинув за Україну. Пройшов Київ, Запоріжжя, Миколаїв і сам напросився на перевод до Бахмута в 93-тю бригаду. В найгарячішу точку. Був молодшим сержантом, командиром відділення розвідвзводу. І загинув, як Герой. Герої не вмирають», — підсумувала Олена Чернінька.

Нагадаємо, що 30 серпня невідомий, замаскувавшись під кур’єра «Глово», застрелив українського політика та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія.

Підозрюваного схопили у Хмельницькій області співробітники поліції. Ним виявився Сцельніков Михайло Вікторович, 1973 року народження.

Вчора під час допиту підозрюваний зізнався, що вийшов з росіянами на зв’язок під час спроб розшукати сина-військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти.

Сьогодні, 2 вересня, на суді підозрюваний заявив, що пішов на злочин з метою помсти українській владі.

Пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила виданню «Слідство.Інфо», що Михайло Сцельніков-молодший з позивним «Лемберґ» дійсно воював у розвідці 3-го мехбату і загинув у травні 2023 року в Бахмуті. За словами побратимів, хлопець загинув, а можливості забрати тіло не було. Тому він офіційно вважається зниклим безвісти.

Народний депутат Микола Княжицький повідомив, що син підозрюваного, воїн «Лемберґ», служив з Парубієм в одному батальйоні.

