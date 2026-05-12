Один великий обласний центр України залишився без води: що сталося

У Вінниці сьогодні, 12 травня, виникли масові перебої з подачею води. У водоканалі назвали причину.

Про це повідомили у КП «Вінницяоблводоканал».

За даними підприємства, приблизно о 17:16 на об’єкті зафіксували проблеми з електроживленням, що призвело до повної зупинки потужностей. У зв’язку з цим жителі міста можуть спостерігати відсутність води або суттєве зниження тиску в мережі.

«Вінниця зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е», — йдеться у повідомленні «Вінницяоблводоканалу».

Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи для повернення світла на станцію та стабілізації водопостачання в обласному центрі. Про орієнтовний час завершення робіт поки не повідомляється.

Нагадаємо, колишній речник Генштабу Андрій Ковальов заявляв, що влітку, особливо в періоди спеки, росіяни можуть продовжити тактику ударів по критичній інфраструктурі.

