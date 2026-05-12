ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
429
Час на прочитання
1 хв

Один великий обласний центр України залишився без води: що сталося

У Вінниці через знеструмлення зупинилася головна водопровідна станція. Місто залишилося без води або з низьким тиском у мережі.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Коментарі
Вода

Вода / © УНІАН

У Вінниці сьогодні, 12 травня, виникли масові перебої з подачею води. У водоканалі назвали причину.

Про це повідомили у КП «Вінницяоблводоканал».

За даними підприємства, приблизно о 17:16 на об’єкті зафіксували проблеми з електроживленням, що призвело до повної зупинки потужностей. У зв’язку з цим жителі міста можуть спостерігати відсутність води або суттєве зниження тиску в мережі.

«Вінниця зараз буде без води або з сильно пониженим тиском. Вже працюємо над відновленням е/е», — йдеться у повідомленні «Вінницяоблводоканалу».

Наразі фахівці проводять аварійно-відновлювальні роботи для повернення світла на станцію та стабілізації водопостачання в обласному центрі. Про орієнтовний час завершення робіт поки не повідомляється.

Нагадаємо, колишній речник Генштабу Андрій Ковальов заявляв, що влітку, особливо в періоди спеки, росіяни можуть продовжити тактику ударів по критичній інфраструктурі.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
429
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie