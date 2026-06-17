Богдан Загорулько

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Учора, 16 червня, на Хмельниччині трапилася авіакатастрофа бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації. Унаслідок неї загинули обидва пілоти. Серед них були 23-річний Богдан Бабенко та 55-річний Богдан Загорулько.

Авіаційний експерт і журналіст Анатолій Уваренко розповів більше про Богдана Загорулька.

В авіакатастрофі загинув льотчик майор Богдан Загорулько

«Сьогодні українська авіація зазнала великої втрати. У вічний політ пішов, на мою думку, один з найкращих льотчиків-випробовувачів „Антонова“ Богдан Загорулько», — пише Уваренко.

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Він був відомим широкому загалу завдяки виконанню «бочок» на індійському Ан-32RE.

Після початку повномасштабної війни Богдан Загорулько мав можливість виїхати за кордон, однак вирішив мобілізуватися до війська та захищати українське небо.

За штурвалом Су-24М майор боронив Україну.

«Він завжди викликав у мене велику повагу, як Пілот, і як Людина. Зокрема своїм шанобливим ставленням до техніків. Мав честь працювати разом. Країна повинна знати своїх Героїв!»

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Що відомо про другого штурмана

Нагадаємо, 16 червня на Хмельниччині сталася авіакатастрофа бомбардувальника Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації. Внаслідок трагедії загинув 23-річний штурман, старший лейтенант Богдан Олександрович Бабенко.

Про непоправну втрату повідомив міський голова Богодухова Володимир Бєлий, звідки родом був військовий, а також представники державного ліцею «Слобожанський», де навчався загиблий.

Богдан Бабенко з дитинства мріяв захищати рідну землю. Він закінчив військовий ліцей, де був командиром відділення, а згодом — Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. Хлопець щиро вірив у перемогу України та свідомо обрав шлях воїна за покликом серця.

Для своїх батьків Богдан був єдиним сином, опорою та найбільшою гордістю. Міський голова Богодухова, побратими, випускники та колектив ліцею висловили найщиріші співчуття рідним і близьким полеглого захисника, який віддав за країну власне життя.

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