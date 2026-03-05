Один з мостів Києва непрацездатний: експерт вказує на катастрофічний стан споруди

Міст Патона / © УНІАН

Реклама

Міст Патона в Києві з 2018 року перебуває у п’ятому, «непрацездатному» технічному стані, а його офіційний залишковий ресурс вичерпано. Для подальшої експлуатації споруда потребує термінової «реставрації з пристосуванням», яка передбачає підсилення чотирьох головних металевих балок та заміну аварійних опор освітлення.

Про це заявив генеральний директор Українського інституту сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського Олександр Шимановський для КИЇВ24.

Технічний стан та загрози руйнування

Попри критичні показники зносу, фахівці зазначають, що раптове обвалення всієї конструкції наразі не прогнозується. Проте стан окремих елементів вимагає постійного моніторингу та точкових ремонтів, які вже неодноразово проводилися в минулі роки через аварійні ситуації.

Реклама

«Більше того, з 2018 року є другий показник, який визначається чинними нормативними документами, так званий залишковий ресурс. Так от з 2018 року цей залишковий ресурс на мосту налічує нуль років. Це такий вірогідний показник, який свідчить про те, що міст, в принципі, не може без проведення ремонтних чи реставраційних робіт надалі експлуатуватися. Але це не означає, що він може вчора чи сьогодні, чи завтра зруйнуватися», — пояснив Олександр Шимановський.

Етапи майбутньої реставрації

За словами експерта, через статус пам’ятки архітектури, який міст отримав у 2004 році, капітальний ремонт проводитиметься у форматі реставрації. План робіт розділений на два ключові етапи, що стосуються як невидимих конструкцій під мостом, так і зовнішніх елементів.

Перший етап — підсилення чотирьох головних металевих балок та в’язей (конструкцій, що їх з’єднують).

Другий етап — Ремонт поперечних балок, перил та стовпів освітлення.

Особливу увагу експерт звернув на стан ліхтарів, які наразі перебувають у зоні ризику через корозію.

«Можу сказати, що всі ці опорні частини, всіх цих стовпів освітлення прокоредували. Чесно кажучи, вони стоять на чесному слові. От їх треба зараз відремонтувати. І це дає змогу підняти трохи ефективність роботи цього мосту», — наголосив фахівець.

Реклама

Експерт наголосив, що міст Патона проєктувався наприкінці 1940-х років із розрахунку на пропускну спроможність у 10 тисяч автомобілів на добу. Сьогодні фактичне навантаження перевищує проєктне у 10–12 разів, досягаючи 100–120 тисяч транспортних засобів щодоби. Крім того, значно зросла вага сучасних авто, що змусило міську владу ввести обмеження на рух важкого транспорту та крайніми смугами переправи.

Міст Патона — останні новини

Раніше фахівці виявили корозію всіх конструкцій мосту. Ситуація настільки критична, що науковці НАН України вже не натякають, а відкрито кричать про загрозу катастрофи. Споруда, яка пам’ятає ще повоєнну відбудову, досягла своєї граничної межі.

Окрім цього, у Мережі активно обговорювали правила проїзду аварійним мостом Патона у Києві.

Тоді Київська міська державна адміністрація повідомила, що не готувала та не оприлюднювала ці матеріали. Поширена інформація є фейком.

Реклама

Проте у КМДА підтвердили безпечність руху мостом Патона за умови дотримання лімітів.