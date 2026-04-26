Один з найбільших НПЗ Росії спалахнув після атаки дронів

Пожежа на НПЗ Ярославля

У російському Ярославлі вночі сталася серія вибухів, після яких виникла пожежа на нафтопереробному заводі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали посилаючись на свідчення місцевих жителів.

Очевидці розповідають, що перші гучні звуки пролунали близько 00:40. Загалом, за їхніми словами, було чути приблизно півтора десятка вибухів.

У небі помічали яскраві спалахи, а в деяких районах міста відчувалася вібрація — зокрема тремтіли вікна та спрацьовували автомобільні сигналізації.

Мешканці також заявляють про активну роботу протиповітряної оборони та можливе знищення повітряних цілей.

Згодом у мережі оприлюднили знімки, на яких зафіксовано пожежу на території нафтопереробного заводу.

Раніше в регіоні попереджали про загрозу атак безпілотників, а також повідомляли про тимчасове припинення роботи місцевого аеропорту.

Ярославський нафтопереробний завод є найбільшим підприємством такого типу на півночі Росії та входить до п’ятірки лідерів серед НПЗ країни за обсягами первинної переробки нафти.

Раніше повідомлялося, що Новокуйбишевський та Туапсинський нафтопереробні заводи «Роснафти» припинили переробку нафти внаслідок атак українських безпілотних літальних апаратів.

Ми раніше інформували, що масштаби Росії та розосередженість об’єктів заважають загарбникам організувати надійну оборону інфраструктури від українських атак.