Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
355
Час на прочитання
1 хв

Один з обласних центрів частково залишився без світла: що відомо

Енергетики уже працюють над відновленням електропостачання.

Автор публікації
Олена Капнік
Відключення світла.

Відключення світла. / © Associated Press

У середу, 12 листопада, Херсон частково залишився без світла. У місті зупинився електротранспорт. Крім того, можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомили у міській військовій адміністрації.

За даними місцевої влади, у Херсоні частково знеструмлені Дніпровський, Корабельний та Центральний райони. Причиною називають аварійне відключення світла.

Через це в обласному центрі тимчасово зупинено рух електротранспорту. Окрім того, можливі також перебої з водою. Фахівці працюють над усуненням пошкоджень.

Нагадаємо, “Укренерго” запровадило графіки відключення світла на 12 листопада. Сьогодні будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 2 до 4 черг. У всіх регіонах, де застосовуються погодинні знеструмлення, діють також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Дата публікації
Кількість переглядів
355
