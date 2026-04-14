Один з обласних центрів сколихнули вибухи: РФ атакує місто
Росіяни атакували два райони у Харкові — Шевченківський та Київський.
У Харкові сталися вибухи вдень, 14 квітня. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
«Ворог завдав удару безпілотником по Харкову», — йдеться у повідомленні.
Атака на Харків — що відомо
Міський голова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у Шевченківському та Київському районах міста.
«Зафіксовано удар ворожим дроном по Шевченківському району. Є постраждалі», — поінформував мер.
У Київському районі дрони атакували два приватні будинки. Сталося кілька влучань. Наразі інформації про потерпілих немає.
Нагадаємо, сьогодні зранку Росія атакувала дронами багатоповерхівку в Харкові. Було пошкоджено останні поверхи будівлі, зафіксовано невелике задимлення. Внаслідок обстрілу травми отримала одна жінка. Вона має гостру реакцією на стрес.