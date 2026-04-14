Укрaїнa
1198
1 хв

Один з обласних центрів сколихнули вибухи: РФ атакує місто

Росіяни атакували два райони у Харкові — Шевченківський та Київський.

Олена Капнік
Вибух. / © Associated Press

У Харкові сталися вибухи вдень, 14 квітня. Росіяни атакували обласний центр безпілотниками.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Ворог завдав удару безпілотником по Харкову», — йдеться у повідомленні.

Атака на Харків — що відомо

Міський голова Ігор Терехов повідомив про «прильоти» у Шевченківському та Київському районах міста.

«Зафіксовано удар ворожим дроном по Шевченківському району. Є постраждалі», — поінформував мер.

У Київському районі дрони атакували два приватні будинки. Сталося кілька влучань. Наразі інформації про потерпілих немає.

Нагадаємо, сьогодні зранку Росія атакувала дронами багатоповерхівку в Харкові. Було пошкоджено останні поверхи будівлі, зафіксовано невелике задимлення. Внаслідок обстрілу травми отримала одна жінка. Вона має гостру реакцією на стрес.

