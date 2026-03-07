Один з регіонів атакували десятки дронів і ракети: розтрощено інфраструктуру та житло

Ракетний удар. / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Вночі проти 7 березня російська армія здійснила масований комбінований удар по Вінницькій області. У регіоні сталися серйозні пошкодження інфраструктури. Минулося без потерпілих

Про це повідомила керівниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.

Чиновниця заявила, що у повітряному просторі області було зафіксовано 27 безпілотників та п’ять крилатих ракет.

Реклама

«Внаслідок атаки є пошкодження об’єктів енергетичної та залізничної інфраструктури, а також руйнування цивільних житлових будинків», — поінформувала чиновниця.

За її словами, також пошкоджено близько 40 житлових будинків. У помешканнях фіксують пошкодження різного характеру: пошкоджені дахи, вибиті вікна та двері, зсунуті стіни тощо.

Зауважимо, раніше в ОВА повідомляли, що після атаки на Вінниччині було знеструмлено близько 900 домоволодінь. Наразі до всіх населених пунктів повернути світло.

Атака на залізницю

Вночі під час російської атаки було пошкоджено залізницю. За даними «УЗ», низка поїздів вимушено змінила маршрути у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях. Окрім того, деякі рейси було скасовано.

Реклама

Пізніше в «Укрзалізниці» повідомили, що їм вже вдалося відновити більшість пошкоджених ділянок після нічного обстрілу. Зокрема, залізничники проводили роботи на Житомирщині, Вінниччині та Рівненщині, де ремонтували колії, контактний дріт та опори.