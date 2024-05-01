Офіцер "Азову" про ситуацію на фронті: "Противник хоче змусити нас перестати вірити у свою боротьбу"

Ситуація на фронті складна, але контрольована – це дуже влучне, правильне формулювання. Вона не є настільки критичною, як її описують люди, які на фронті не бували й до України мають дуже опосередковане відношення.

Про це сказав офіцер бригади "Азов" Ілля Самойленко ("Гендальфо") в інтерв'ю журналістці ТСН Марії Васильєвій для проєкту "Ремарки".

"Ситуація складна, але якщо додати сюди просто дрібку зневіри – вона може стати критичною. Це, власне кажучи, і є та "підсічка", яку противник хоче нам зробити: змусити нас перестати вірити у свою боротьбу, навіть не в перемогу", – наголосив військовий.

Раніше аеророзвідники розповіли про ситуацію на фронті та втрату дрона.

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