Офіцер-морпіх назвав реальні кроки, які депутати мають зробити для посилення мобілізації

Офіцер Морської піхоти ЗСУ переконаний, що посилити мобілізацію цілком реально, однак для цього потрібна політична воля ухвалити непопулярні рішення.

Знайти резерви для посилення армії можливо, але потрібні радикальні рішення.

Таку думку висловив офіцер Морської піхоти ЗСУ Дмитро Іванов.

На його думку, навіть без змін у законодавстві можна набрати 5 бригад лише в Києві за тиждень. Однак для цього українським законодавцям необхідно ухвалити непопулярні серед населення рішення.

"Наприклад, зобов'язати всіх чоловіків постійно носити із собою військово-обліковий документ і зробити так, щоб патрулі перевіряли ці документи на кожному кроці з ретельністю навчених вівчарок. Другий спосіб – повторне проходження ВЛК всіма, хто знятий з військового обліку до 2022 року. Навіщо? Ну тому що я дуже добре знаю, скільки коштувало зробити "білий квиток" до повномасштабки. І так, у кожного другого цей квиток липовий", – написав Іванов у своєму Facebook.

Морпіх вважає, що реальні зміни до закону про мобілізацію будуть ухвалені ще не скоро, адже на це немає політичної волі.

"Ну а про зміни в законодавстві я вже мовчу, тому що дочекаємося ми їх не скоро, наша Рада дружно саботує ухвалення цього закону. Складається враження, що права ухилянтів їм набагато важливіші за права військових... Потрібні радикальні непопулярні рішення, а політики трясуться за свої рейтинги", – написав офіцер.

Нагадаємо, до законопроєкту про мобілізацію було внесено багато технічних правок, які треба прибрати для швидшого розгляду документа. Парламентський Комітет з нацбезпеки зараз працює над цими правками. Їх загалом було внесено понад 4000.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.

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