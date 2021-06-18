Офіцер морської охорони, якого розшукують вже понад тиждень, програв велику суму в казино

У офіцера був побутовий конфлікт з дружиною, він намагався повернутися додому.

Перший заступник командира і начальник штабу Одеського загону морської охорони Державної прикордонної служби Олексій Чертков, якого шукають від початку червня, за кілька днів до зникнення програв велику суму в казино. У нього також були великі борги.

Про це розповів заступник голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, поінформував censor.net.

За його словами, відкрито справу за статтею "умисне вбивство".

"Коли мова йде про зниклих безвісти, ми завжди починаємо розслідування за цією статтею. Це стандартна практика. Попередні висновки робити рано", - зазначив Цуцкірідзе.

Він також зазначив, що у офіцера був побутовий конфлікт з дружиною, він намагався повернутися додому.

"Крім того, у нього були значні боргові зобов'язання. Зокрема, перед колегами по службі. За кілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок: "Я не можу вам платити", - додав Цуцкірідзе.

Він підкреслив, що слідство встановило людину, яка могла бачити його в Одесі, та інших відомостей про його місцезнаходження немає. Також не встановлено, що йому хтось би погрожував через борги.

Нагадаємо, в Одесі дорогою до роботи зник начальник штабу загону морської охорони ДПСУ.

Новини України: в Одесі вже тиждень розшукують офіцера Держприкордонслужби

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