Офіцер ЗСУ привітав "здраворассуждающих" колег з 9 травня: реакція Мережі

Читачі зауважили, що офіцер з такими поглядами цілком може здавати інформацію ворогові і спеціально посилати військових на вірну загибель.

Офіцер ЗСУ у бойовому чаті привітав підлеглих "зі святом батьків та дідів 9 травня".

Про це в Facebook повідомив журналіст Олександр Піддубний, який від початку повномасштабного вторгнення перебуває в лавах ЗСУ. Ім'я офіцера Піддубний не назвав.

"Як би ви відреагували на такий допис офіцера ЗСУ в бойовому чаті? Що б ви зробили?", – написав Піддубний і опублікував скриншот повідомлення.

В повідомленні "ватний" офіцер написав привітання російською мовою: "Поздравляю всех здраворассуждающих с праздников наших отцов и дедов". До тексту він додав картинки із забороненою символікою – георгієвською стрічкою і гербом СРСР.

У коментарях читачі обурилися таким вчинком офіцера і слушно зауважили, що з такими поглядами він цілком може здавати інформацію ворогові.